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В Молдавии заявили о непричастности Киева к взрывам в Приднестровье

Вице-премьер Молдавии Серебрян: Украина не имеет отношения к взрывам в Приднестровье

Фото: Пресс-центр МВД ПМР / РИА Новости

Молдавия считает, что Украина не имеет отношения к взрывам в Приднестровье. Об этом заявил вице-премьер страны по реинтеграции Олег Серебрян, передает «Интерфакс»

По его словам, нет никаких оснований, что Киев был вовлечен в данную ситуацию. Серебрян отметил, что Украина не заинтересована в дестабилизации ситуации в Приднестровье. Россия также не брала на себя ответственность, поэтому можно предположить, что речь идет о внутренних конфликтах, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Приднестровье предотвратили новый теракт, который пытались организовать при помощи начиненного взрывчаткой дрона на территории радиотелецентра. Уточняется, что дрон был нейтрализован.

24 и 25 апреля на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. 25 апреля неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) в Тирасполе. Вскоре последовали взрывы у воинской части в Парканах. На следующий день были подорваны транслировавшие российское радио вышки связи в поселке Маяк.

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Марина Совина
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