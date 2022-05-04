Украинских военных заподозрили в занятиях черной магией

Культуролог Дайс увидела в штабе украинских военных признаки занятия черной магией

В штабе украинских минометчиков на окраине села Трехизбенка увидели признаки занятия черной магией. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, на стене штаба был нанесен оккультный рисунок сигил, а также сделанные кровью пометки. Культуролог Екатерина Дайс обратила внимание, что знак был начертан без отрыва кисти от поверхности, что подтверждает намерение автора придать ему некую магическую силу.

Она предположила, что тем самым военные пытались проводить ритуалы по укреплению оружия или «просили» послать им больше оружия.

В 2021 году сообщалось, что в городе Ромны Сумской области Украины чиновница устраивала в рабочее время сеансы черной магии, пытаясь навести порчу на градоначальника и других сотрудников. Женщина в течение нескольких месяцев подбрасывала к двери кабинета мэра землю с кладбища. Согласно поверьям, такой ритуал способен навлечь несчастье и беды на «жертву» и принести горе в ее семью