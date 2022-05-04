Москвичей предупредили о мокром снеге

Синоптик Волосюк спрогнозировала мокрый снег в некоторых районах Московского региона

В среду, 4 мая, в некоторых районах Москвы и Подмосковья ожидается мокрый снег. Об этом москвичей предупредила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, ее цитирует ТАСС.

«При прохождении холодного атмосферного фронта нас ждет облачная погода с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах мы не исключаем даже мокрый снег», — спрогнозировала Волосюк.

Она добавила, что 3 мая стало самым теплым днем с начала года в Московском регионе – воздух прогревался до плюс 18,1 градуса. Теперь синоптики ожидают понижение температуры на 10 градусов — в столице температура воздуха составит плюс 8-10 градусов тепла.

По словам Волосюк, 4 мая атмосферное давление в течение дня будет повышаться и приблизится к норме в середине суток — оно составит 747 миллиметров ртутного столба. Ветер в городе будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12-14 метров в секунду.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал ночные заморозки жителям Центральной России. По его словам, минусовые температуры ожидаются даже в Ростовской области и в Калмыкии — там температура воздуха опустится до 1-3 градусов мороза.