Вильфанд пообещал части россиян заморозки

Вильфанд заявил, что часть регионов европейской части России ожидают заморозки

В Московской, Ростовской, Волгоградской и Курской областях, а также в других регионах России ожидаются ночные заморозки. Их жителям центральной части страны пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«Заморозки в ближайшие дни будут во многих регионах европейской части России, даже в Ростовской области и Калмыкии [ожидается] до 1-3 градусов мороза. В Волгоградской области в ближайшие два дня тоже заморозки до минус 3 градусов», — спрогнозировал метеоролог.

Он добавил, что ночные заморозки ожидаются также на юге Приволжского федерального округа. В четверг, 5 мая, и в пятницу, 6 мая, отрицательные температуры прогнозируются практически во всем Центральном федеральном округе. Жителям Курской, Тверской, Орловской, Липецкой, Московской и Брянской областей стоит ожидать похолодание до минус 3-4 градусов в ночное время, рассказал метеоролог.

Вильфанд подчеркнул, что май — это месяц с изменчивой погодой, к которой жители страны должны быть готовы. В это время можно ожидать чередование потепления и похолодания. «Нельзя считать, что весна пришла, и теперь все время будет только тепло», — подытожил синоптик.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» синоптик Александр Шувалов назвал города России с самой хорошей погодой на майские праздники. По его словам, она ожидается на Дальнем Востоке — 1 мая температура воздуха поднимется до 15-17 градусов тепла в Улан-Удэ и Чите. С 3 мая повышение температуры до 15-17 градусов тепла начнется в Благовещенске, рассказал он.