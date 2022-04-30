Названы города России с самой хорошей погодой на майские праздники

Синоптик Шувалов заявил, что в Улан-Удэ и Чите будет до 23 градусов на майские праздники

Самая хорошая погода на первые майские праздники ожидается на Дальнем Востоке. 1 мая, в самый теплый день длинных выходных, в Улан-Удэ и Чите температура воздуха повысится до 21-23 градусов. Эти города в разговоре с «Лентой.ру» назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, в Благовещенске повышение температуры до 15-17 градусов тепла начнется 3 мая. Также теплые дни ожидаются в Сибири: так, в Иркутске прогнозируется до 21-23 градусов тепла.

На Северном Кавказе и юге европейской территории России с 4 мая температура повысится до 22 градусов, однако в первые три дня месяца там ожидается похолодание, добавил синоптик.

В то же время на юге Западной Сибири также ожидается похолодание. Так, в Новосибирске в первые дни мая столбик термометра опустится до 15-17 градусов, заключил Шувалов.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в Москве на 1 мая будет прохладная погода, температура воздуха в столице может опуститься до минус одного градуса. Кроме того, метеоролог спрогнозировала в столице заморозки в ночные часы.