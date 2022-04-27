Москвичам пообещали заморозки в мае

Метеоролог Позднякова спрогнозировала заморозки в Москве в ночные часы 1 мая

В Москве на Первомай будет прохладная погода, температура воздуха в столице может опуститься до минус одного градуса. Заморозки москвичам пообещала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, ее цитирует РИА Новости.

«Температура 30 числа и первого мая в ночные часы в Москве порядка нуля- плюс двух градусов, в пониженных местах рельефа, например, в районе Бутово, температура будет понижаться до минус одного градуса», — сказала Позднякова.

Она добавила, что днем на Первомай столбики термометров покажут плюс 10-12 градусов. В понедельник, 2 мая, возможет небольшой дождь, ночью ожидается уже около 2-7 градусов тепла, днем — 13-15 градусов. В начале месяца температура будет отставать от климатической нормы на один-два градуса, сообщила метеоролог.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предупредил жителей Центральной России о заморозках в конце апреля. По его словам, 28 апреля столбики термометров будут держаться на отметках плюс 2–7 градусов, а 29 апреля похолодание усилится — температура не поднимется выше плюс одного градуса.