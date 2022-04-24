Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиян предупредили о заморозках в конце апреля

Синоптик Тишковец спрогнозировал заморозки в Центральной России в конце апреля

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

В Центральной России в последнюю неделю апреля ожидаются заморозки и осадки в виде снега. Об этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил на странице в Instagram (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его прогнозу, уже с середины недели в стране начнется вторжение полярного воздуха с температурным фоном на 6-7 градусов ниже положенной нормы. «Финальный аккорд апреля в Центральной России ожидается холодным!» — заметил синоптик.

В четверг, 28 апреля, столбики термометров будут держаться на отметках плюс 2–7 градусов, а утром в пятницу, 20 апреля, похолодание усилится — температура не поднимется выше плюс 1 градуса. Тишковец подчеркнул, что речь идет о многолетних показателях конца марта-начала апреля, также ожидается дождь и мокрый снег без формирования снежного покрова.

В заключение специалист добавил, что с наступлением выходных станет на несколько градусов теплее, однако столбики термометров пока не вернутся в климатическое русло.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что следующая неделя в Москве начнется с погоды, типичной для мая. В понедельник, 25 апреля, в столице ожидается 17-19 градусов тепла днем и небольшие осадки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме заявили о введении Россией США в дипломатический стресс
Проект Китая по нейтрализации опасных для Земли астероидов объяснили
Стилистка раскрыла способы правильно сочетать джинсы с обувью
В Тунисе при крушении лодок с мигрантами погибли 17 человек
Глава ОКР рассказал о диалоге с МОК
Раскрыты подробности лечения раненых моряков с крейсера «Москва»
В Москве раскрыли схему мошенничества с ремонтом квартир
Россиян предупредили о заморозках в конце апреля
Британские министры столкнулись с обвинениями в сексуальных домогательствах
«Рубин» прервал серию из пяти матчей без побед в РПЛ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.