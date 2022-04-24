Москвичей предупредили о резком похолодании

Научрук Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал резкое похолодание в Москве с 27 апреля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что следующая неделя в Москве начнется с погоды, типичной для мая. Днем температура воздуха будет достигать 18-19 градусов тепла, сообщает ТАСС.

Вильфанд заявил, что в понедельник, 25 апреля, в Москве ожидается 17-19 градусов тепла днем и небольшие осадки. «Это, конечно, температура выше нормы, которая соответствует третьей декаде мая. Во вторник аналогичная погода: ночью около 10 градусов, днем — 16-18 градусов», отметил он.

Однако позже погода изменится: с 27 апреля научрук Гидрометцентра спрогнозировал в Москве резкое похолодание. Ночью температура опустится до 5-6 градусов тепла, а днем — до 10-12 градусов. «То есть температура понизится сразу на 6-7 градусов. Конец месяца будет холодным», — предупредил он москвичей.

По словам метеоролога, похолодание продолжится: в четверг. 28 апреля, ночью температура опустится до 0 градусов, а в Подмосковье возможны и отрицательные показатели. Днем воздух в столице прогреется только до 5-10 градусов тепла.

Ранее ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец рассказал о «нервозности» климата в Центральной России. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что в конце апреля россиян ожидает похолодание.