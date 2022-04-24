Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научрук Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал резкое похолодание в Москве с 27 апреля

Фото: Pixabay

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что следующая неделя в Москве начнется с погоды, типичной для мая. Днем температура воздуха будет достигать 18-19 градусов тепла, сообщает ТАСС.

Вильфанд заявил, что в понедельник, 25 апреля, в Москве ожидается 17-19 градусов тепла днем и небольшие осадки. «Это, конечно, температура выше нормы, которая соответствует третьей декаде мая. Во вторник аналогичная погода: ночью около 10 градусов, днем — 16-18 градусов», отметил он.

Материалы по теме:
Зерна катастрофы. Глобальное потепление угрожает существованию кофе. Что будут пить по утрам миллионы людей?
Зерна катастрофы.Глобальное потепление угрожает существованию кофе. Что будут пить по утрам миллионы людей?
26 января 2022
Припекает. Как глобальное потепление разрушает здоровье людей?
Припекает.Как глобальное потепление разрушает здоровье людей?
26 марта 2022

Однако позже погода изменится: с 27 апреля научрук Гидрометцентра спрогнозировал в Москве резкое похолодание. Ночью температура опустится до 5-6 градусов тепла, а днем — до 10-12 градусов. «То есть температура понизится сразу на 6-7 градусов. Конец месяца будет холодным», — предупредил он москвичей.

По словам метеоролога, похолодание продолжится: в четверг. 28 апреля, ночью температура опустится до 0 градусов, а в Подмосковье возможны и отрицательные показатели. Днем воздух в столице прогреется только до 5-10 градусов тепла.

Ранее ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец рассказал о «нервозности» климата в Центральной России. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что в конце апреля россиян ожидает похолодание.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Германии заявили о невозможности изоляции России
В Британии захотели заправлять самолеты топливом из остатков растительного масла
Россияне с ностальгией вспомнили автоматы с газировкой времен СССР
Трамп назвал пожимающего руки воздуху Байдена движением в ад
Пушков рассказал о «новой реальности» в отношениях с Германией
Москвичей предупредили о резком похолодании
Украинский пленный рассказал о методах пресечения дезертирства
Иммунолог назвал два варианта будущего для коронавируса
У берегов Туниса при крушении четырех лодок погибли 12 мигрантов
Четырех человек нашли в районе исчезновения круизного судна у берегов Японии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.