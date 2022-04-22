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Синоптик рассказал о «нервозности» климата в Центральной России

Синоптик Тишковец рассказал о нестабильной погоде в Центральной России в конце апреля

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Настоящего весеннего тепла жителям Центральной части России до конца апреля ждать не стоит. Ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец в разговоре с «Лентой.ру» назвал климат в регионе нервозным и предрек нестабильность погоды до начала мая.

Когда потеплеет

Уже начиная с выходных, 23 и 24 апреля, температура воздуха будет повышаться, сказал Тишковец.

«В субботу, 23 апреля, у нас ситуация будет определяться областью повышенного давления, поэтому из-за облаков неуверенно может выглянуть Солнце, обойдется без осадков. Ночью плюс 2-7, днем плюс 11-16. В воскресенье, 24 апреля, скажется влияние циклона с запада, поэтому во второй половине дня небо нахмурится, прошумят скоротечные дожди, но это не помешает дальнейшему росту температуры. Ночью уже плюс 4-9, днем в Москве 14-16, по области — 12-17. То есть мы даже превысим норму последней декады апреля», — рассказал он.

По прогнозу синоптика, на неделе с 25 апреля по 1 мая не обойдется без осадков.

Всплеск тепла будет, но непродолжительный

Евгений Тишковецведущий специалист центра погоды «Фобос»

«В понедельник, 25 апреля, потепление будет только усиливаться. В начале следующей недели под утро будет плюс 6-11, днем 14-19, местами незначительный дождь. На самый пик мы выйдем ко вторнику, 26 апреля, когда в темное время суток столбики термометра будут колебаться от 8 до 13 градусов, а в дневные часы будут штурмовать отметку в плюс 20. При этом не обойдется без локального скоротечного дождя, а это уже температура, соответствующая многолетним параметрам мая. Потом снова будет похолодание в пределах климатической нормы до 10-16 градусов до конца месяца», — дал прогноз специалист.

Холодная весна

В этом году температура в апреле отклонилась от климатической нормы. Однако это не говорит о серьезных климатических изменениях, считает Евгений Тишковец.

«Это просто нестабильность. Март был теплый, чрезвычайно ранний. Апрель на полтора градуса холоднее и в полтора раза дождливее, чем должен быть. Это просто нервозность климата», — заключил он.

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Ранее Тишковец назвал Пасху отправной точкой для наступления теплой погоды в российской столице.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также сообщал, что на Пасху, 24 апреля, жителям Центральной части России нужно готовиться к переменной облачности и небольшим дождям.

По его словам, наблюдения синоптиков показывают, что в православный праздник погода не бывает стабильной. «В пасхальные дни погода бывает разная. Мы, метеорологи, это проверяли: связывались со священниками, выписывали все даты, даже в мае, проводили анализ. Сильных ливней не было, но дождливая погода была», — рассказал специалист.

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Мария Сметанина
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