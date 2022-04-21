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Синоптик пообещал москвичам потепление до 20 градусов

Синоптик Тишковец заявил, что 26 апреля в Москве воздух прогреется до 20 градусов тепла

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве во вторник, 26 апреля, столбики термометра поднимутся до 20 градусов выше нуля. Такую погоду москвичам пообещал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его цитирует РИА Новости.

«Во вторник ночью будет плюс семь — плюс двенадцать в условиях ливневых дождей, днем выглянет солнце, даже могут прогреметь первые внутримассовые грозы. Но это все лишь будет украшать прогноз, потому что столбики термометров во вторник в дневные часы впервые в сезоне будут штурмовать отметку в плюс 20», — спрогнозировал метеоролог.

Тишковец назвал Пасху отправной точкой для наступления теплой погоды в столице. По словам синоптика, погода 26 апреля будет соответствовать майским показателям и превысит норму на десять градусов. Так, днем в столице ожидается 18-20 градусов, в области — 16-21 градус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал сроки улучшения погоды в Москве. По его словам, это произойдет с 19 апреля — в течение всей недели будет солнечно. При этом осадки и понижение температуры до 13 градусов тепла ожидается 21 апреля, рассказал специалист.

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Анастасия Шейкина
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