Вильфанд спрогнозировал сроки улучшения погоды в Москве

Глава Гидрометцентра Вильфанд пообещал улучшение погоды в Москве с 19 апреля

В Москве улучшение погоды начнется со вторника, 19 апреля. Такие сроки наступления апрельского тепла спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«Со вторника в Москву придет погода, которая будет очень позитивно восприниматься. Особенная радость — всю рабочую неделю преимущественно без осадков. Понедельник будет переходным днем, но уже потеплеет сразу на пять градусов», — сообщил синоптик.

Руководитель центра пообещал, что во вторник, 19 апреля, температура воздуха приблизится к 15 градусам, а в среду, 20 апреля, будет выше этого показателя. Метеоролог анонсировал 13-16 градусов тепла в течение всей рабочей недели в столице — он назвал такую погоду нормальной, подчеркнув, что она соответствует климатической норме.

Вильфанд добавил, что в течение недели также будет солнечно. При этом осадки и понижение температуры до 13 градусов тепла ожидаются в четверг, 21 апреля.

Синоптик рассказал, что на Пасху прогнозируется переменная облачность и небольшие дожди. «В пасхальные дни погода бывает разная. Мы, метеорологи, это проверяли: связывались со священниками, выписывали все даты, даже в мае, проводили анализ. Сильных ливней не было, но дождливая погода была», — рассказал специалист.

Ранее Вильфанд пообещал восьми регионам России заметное похолодание. В их число вошли Краснодарский край, Адыгея, Крым, Алтайский край, Омская, Томская, Новосибирская и Кемеровская области.