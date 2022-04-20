Названы основные причины лесных пожаров в России

Эколог Костарев назвал основными причинами возгорания сухую погоду и человека

Частыми факторами возникновения лесных пожаров служат сухая погода и деятельность человека, заявил эколог Сергей Костарев. Основные причины природного бедствия в российских регионах он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

В России начался сезон пожаров. По сообщениям МЧС, в 14 регионах России введен особый противопожарный режим. Он подразумевает полный запрет на посещение лесов и въезд в них техники.

Причины появления пожаров

«Довольно много лесов уже сейчас горит. Связано это с необычно сухой и теплой погодой, которая была в начале апреля», — объяснил Костарев.

При этом эколог считает, что не только погода является причиной появления возгорания, но и человек.

«Люди почему-то считают, что охранять свою деревню, свой поселок можно так называемым самовольным палом, сжигая вокруг траву. На самом же деле они поджигают лес. А потом уже мы видим десятки и сотни гектаров сгоревшего леса с очень большими последствиями», — поделился своим мнением эколог.

К сожалению, те меры, которые принимаются по охране лесов, они сейчас не достаточны. Либо людей не хватает, либо реакция медленная, либо что-то еще Сергей Костарев эколог

Прогноз на лето

Эколог уверен, что летом пожары будут в сухой местности, но сейчас нельзя назвать точное место.

«Трудно сказать, где точно будут пожары в летние месяцы. Можно сказать, что будут везде, где сухо. Я думаю, что традиционно уже в Сибири найдется район, где будет большое возгорание», — заключил Костарев.

Ранее представитель Greenpeace спрогнозировал первую волну пожаров на майские праздники, а вторую волну — на июль-август. Эколог объяснил сложную ситуацию с лесными пожарами изменением климата, отсутствием доступа к многим технологиям и нехваткой ресурсов. А также напомнил еще об одном опасном явлении — горении торфяников.

С начала весны на территории Сибирского федерального округа огонь уже поглотит 776 гектаров леса. Наибольшее количество возгораний зафиксировали в Красноярском крае — 16 очагов на площади 343 гектара, в Омской области — 10 пожаров на площади 157 гектаров, в Хакасии — один на 142 гектарах, в Алтайском крае — семь на 96 гектарах, в Тыве — два на 37 гектарах.

