Россияне сняли на видео «торнадо» посреди ясного неба

В Красноярском крае очевидцы сняли на видео «торнадо» посреди ясного неба

Жители села Чечеул Красноярского края сняли на видео необычный вихрь, похожий на торнадо, посреди ясного неба. Запись погодного явления опубликовал Telegram-канал «Борус».

На сделанных россиянами кадрах видно, как на небольшой открытой площадке воздух закручивается в пылевой вихрь. При этом на небе нет грозовых облаков, которые наблюдаются при торнадо. Очевидцы от удивления остановили машину. Через некоторое время «торнадо» рассеивается.

Судя по видео, высота вихря превышала 20 метров, а ширина составляла около двух метров.

В июле 2021 года вихрь, похожий на торнадо, сняли под Санкт-Петербургом. Вихрь появился на КАД на фоне практически чистого неба. Аналогичное погодное явление при солнечной погоде в тот же день наблюдали в Мытищах. На кадрах, сделанных очевидцем, виден столб закручивающейся пыли.