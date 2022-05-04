Собчак пошутила над принесшим в студию противотанковую ракету Соловьевым

Собчак назвала военным инструктором Соловьева, показавшего в эфире ракету NLAW из Донбасса

Журналистка и блогерша Ксения Собчак пошутила над телеведущим Владимиром Соловьевым, который принес в студию программы «Полный контакт» британскую противотанковую ракету NLAW, привезенную из Донбасса. Соответствующий комментарий она разместила в своем Telegram-канале.

Собчак иронично назвала телеведущего «военным инструктором». «Кому-нибудь удалось посчитать, сколько он (Владимир Соловьев — прим. «Ленты.ру») там на фронте пробыл? Я ставлю на то, что меньше суток», — сказала она.

Соловьев показал трофейную ракету NLAW в эфире своей программы «Полный контакт» 4 мая. Телеведущий также высказался об особенностях этого оружия. «Штучка довольно удобная, поэтому наши ее осваивают, но, вежливо говоря, сильно переоцененная», — описал Соловьев ракету, добавив, что подобное трофейное оружие есть в большом количестве в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР И ЛНР). Помимо того, он уточнил, что привез ракету из Донецка.

3 мая сообщалось, что Соловьев побывал в Мариуполе. Он опубликовал в Telegram фотографию с главой ДНР Денисом Пушилиным, сделанную на проходной завода имени Ильича. Позже Пушилин в своем Telegram-канале рассказал, что Соловьев вместе с ним также посетил морской торговый порт Мариуполя и пообщался на улицах с жителями города.