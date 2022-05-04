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Путин наградил орденом экс-спикера Совфеда

Президент Путин наградил орденом Александра Невского бывшего спикера Совфеда Строева

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского бывшего спикера Совета Федерации, экс-губернатора Орловской области Егора Строева. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За большой вклад в социально-экономическое развитие Орловской области и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Александра Невского Строева Егора Семеновича», — говорится в документе.

Тем же указом Путин наградил бывшего президента «Лукойла» Вагита Алекперова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени за заслуги перед государством, большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, а также многолетнюю добросовестную работу.

Ранее президент России попросил министра обороны Сергея Шойгу наградить российских военных за освобождения Мариуполя. При этом он назвал их героями и предложил увековечить их память.

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Никита Абрамов
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