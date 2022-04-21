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Путин попросил представить российских военных к наградам за Мариуполь

Путин попросил Шойгу представить российских военных к наградам за освобождение Мариуполя

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин попросил министра обороны Сергея Шойгу представить российских военных к наградам за освобождение Мариуполя. Об этом сообщает РИА Новости.

«Представьте, пожалуйста, предложение по награждению отличившихся наших воинов (...) . Ясно, что в таких случаях по-другому не бывает...» — сказал глава государства.

Президент назвал всех участников освобождения украинского города героями и предложил увековечить память тех, кто проявил героизм и пожертвовал собой для «для мирной жизни наших людей в Донбассе и для обеспечения мирной жизни и существования самой России».

В четверг, 21 апреля, глава Минобороны заявил, что Мариуполь освобожден. Владимир Путин, в свою очередь, назвал успехом завершение боевой работы. Российский лидер также подтвердил, что всем сдавшимся в плен в Мариуполе гарантирована жизнь.

О начале специальной операции на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин объяснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках.

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Варвара Кошечкина
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