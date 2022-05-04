Мэр Таллина призвал русскоязычных жителей не поддаваться на провокации 9 мая

Глава Таллина Кылварт призвал жителей «гордо пройти» мимо любых провокаций 9 мая

Мэр Таллина Михаил Кылварт призвал русскоязычных жителей города не поддаваться на провокации 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кылварта, «если что-то произойдет» возле памятника «Бронзовый солдат», то «пострадают все», а виноватых назначат «вне зависимости от того, с какой стороны полетит первый камень».

«Если вам дорог этот день, дорог этот памятник, надо прийти к нему, возложить цветы и гордо пройти мимо любых провокаций, которые возможны со всех сторон. В этом и будут проявляться достойное поведение, смелость и настоящая дань памяти», — заявил глава города.

По мнению мэра, 9 мая у жителей Таллина будет возможность «доказать свою зрелость и ответственность перед собой, обществом и будущим».

Ранее МВД Киргизии попросило граждан не использовать 9 мая символику специальной военной операции, которую Россия с 24 февраля проводит на территории Украины.