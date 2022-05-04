Замначальника УМВД Набережных Челнов погиб в ДТП

В Татарстане замначальника УМВД Набережных Челнов Садыков погиб в ДТП

В Татарстане заместитель начальника управления МВД по городу Набережные Челны Данис Садыков погиб в аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское управление ГИБДД.

Отмечается, что ДТП произошло на трассе М-7 в Рыбно-Слободском районе Татарстана.

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, Садыков был за рулем джипа Hyundai, не справился с управлением и вылетел с трассы. Подробности устанавливаются.

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