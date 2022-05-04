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Минобороны отчиталось об уничтожении ВКС пусковой установки «Точки У» ВСУ

ВКС России уничтожили пусковую установку «Точки У» ВСУ в Харьковской области

Фото: РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили пусковую установку «Точки У» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом отчитался официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Уничтоженная «Точка У» базировалась в районе села Новая Дмитровка. По словам Конашенкова, кроме пусковой установки тактического ракетного комплекса ВКС также уничтожили три локатора зенитно-ракетного комплекса С-300. Удары были нанесены по объектам близ сел Санджейка, Крысино и Вольнянск.

Также был поражен склад боеприпасов и девять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили шесть тяговых электроподстанций близ железнодорожных узлов, через которые на Украину поставляли иностранное вооружение.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Валерий Розенберг
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