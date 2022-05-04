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В Подмосковье гражданин Турции зарезал россиянина на глазах у прохожих

В подмосковном Дзержинском гражданин Турции зарезал 37-летнего россиянина возле монастыря

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Подмосковье возбудили дело после убийства 37-летнего мужчины в Дзержинском. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, преступление было совершено 2 мая. Как пишет РЕН ТВ, гражданин Турции поссорился с россиянином недалеко от Николо-Угрешского монастыря, после чего зарезал его на глазах у прохожих. За пострадавшего заступились двое парней и девушка, однако спасти его не удалось — от полученных травм он скончался в больнице.

Сейчас злоумышленника разыскивают сотрудники правоохранительных органов. По сведениям издания, фигуранту на вид 40-45 лет, его рост составляет 170-175 сантиметров, а на его левой щеке — шрам. В момент совершения убийства он был одет в синий спортивный костюм.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье россиянин нашел жену у подруги, убил ее мужа и совершил суицид.

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Елизавета Новикова
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