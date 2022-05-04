В Подмосковье россиянку обвинили в убийстве супруга

В подмосковном Пушкино 51-летнюю женщину отправили в СИЗО за убийство мужа

В подмосковном городе Пушкино 51-летнюю местную жительницу отправили в СИЗО по делу об убийстве супруга. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель областного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным следствия, 2 мая обвиняемая, находясь в квартире в микрорайоне Заветы Ильича, во время конфликта ударила мужа ножом в область над ключицей. От полученного повреждения мужчина скончался на месте.

Позже фигурантку задержали, у нее дома изъяли орудие убийства. На допросе она признала вину. Женщине назначили судебно-медицинскую, психолого-психиатрическую, биологическую и молекулярно-генетическую экспертизы.

29 апреля сообщалось, что в Иркутске 59-летняя женщина убила мужа топором, расчленила его тело и закопала в огороде.