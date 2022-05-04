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В Белоруссии заверили в отсутствии угрозы от проверки сил реагирования ВС

Минобороны Белоруссии: проверка сил реагирования ВС не несет угрозы соседним странам

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Министерство обороны Белоруссии заявило, что проверка сил реагирования не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества, ни для соседних стран. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Согласно заявлению Минобороны страны, проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск. При этом в ведомстве предупредили, что в ходе проверки будет осуществляться перемещение значительного количества военной техники, что может затруднить передвижение по дорогам общего пользования.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах (ВС) Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования. В ходе проверки воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в указанную местность, а также выполнения различных задач. Целью мероприятия является оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций, рассказали в Минобороны.

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Марина Совина
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