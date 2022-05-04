В Белоруссии заверили в отсутствии угрозы от проверки сил реагирования ВС

Минобороны Белоруссии: проверка сил реагирования ВС не несет угрозы соседним странам

Министерство обороны Белоруссии заявило, что проверка сил реагирования не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества, ни для соседних стран. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Согласно заявлению Минобороны страны, проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск. При этом в ведомстве предупредили, что в ходе проверки будет осуществляться перемещение значительного количества военной техники, что может затруднить передвижение по дорогам общего пользования.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах (ВС) Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования. В ходе проверки воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в указанную местность, а также выполнения различных задач. Целью мероприятия является оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций, рассказали в Минобороны.

