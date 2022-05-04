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В Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования

Минобороны Белоруссии сообщило о начале внезапной проверки сил быстрого реагирования

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Вооруженных силах (ВС) Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.

Согласно заявлению пресс-службы ведомства, в ходе проверки воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в указанную местность, а также выполнения различных задач.

Ранее в Минске прошли учения спецподразделений внутренних войск и ОМОН по борьбе с незаконными вооруженными формированиями. «Необходимость в отработке действий правоохранителей в ходе возможных чрезвычайных ситуаций назрела в связи с определенной напряженностью на рубежах нашей страны», — заявили в МВД страны.

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Марина Совина
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