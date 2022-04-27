В Минске прошли учения ОМОН по борьбе с вооруженными формированиями

В Белоруссии прошли учения ОМОН и внутренних войск по борьбе с незаконными формированиями

В Минске прошли учения спецподразделений внутренних войск и ОМОН по борьбе с незаконными вооруженными формированиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Белоруссии.

«Необходимость в отработке действий правоохранителей в ходе возможных чрезвычайных ситуаций назрела в связи с определенной напряженностью на рубежах нашей страны», — заявили в министерстве.

Силовики отработали действия при нападении на колонну техники и пресечение попыток незаконных формирований проникнуть в населенный пункт. За ходом учений следил министр внутренних дел Иван Кубраков, который заявил, что навыки помогут «в случае необходимости отразить нападение условного врага».

В начале апреля правительство Белоруссии составило список недружественных стран, в который вошли все государства Евросоюза, США, Великобритания, Канада, Австралия и другие.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. После этого в стране несколько месяцев продолжались массовые протесты. Ряд оппозиционных политиков были посажены в тюрьму или бежали за границу. Правозащитники насчитывают более тысячи политзаключенных в Белоруссии.