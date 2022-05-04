Курс доллара опустился ниже 68 рублей

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 68 рублей впервые за два года

В ходе торгов на Московской бирже в среду, 4 мая, курс доллара впервые с марта 2020 года опустился ниже 68 рублей. По состоянию на 17:55 мск он торгуется на уровне 67,94 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Курс евро опустился ниже 70 рублей, до 69,4 рубля. При этом индекс Мосбиржи с начала сессии потерял 2,43 процента, опустившись до 2385,76 пункта, а индекс РТС, напротив, прибавил 2,53 процента, поднявшись до 1109 пункта.

С момента начала боевых действий российских войск на территории Украины Центробанк России установил ряд ограничений на действия с иностранной валютой. По оценке экспертов, их влияние на курс рубля перевешивает базовые рыночные факторы.

Что касается фондового рынка, то на него основное влияние оказывает геополитический фон. Позитивным моментом стало исполнение Россией своих обязательств по госдолгу, однако сдерживающим фактором выступает готовящийся шестой пакет санкций Евросоюза.