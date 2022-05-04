В Вологде открылась выставка в честь инициатора возрождения старинного монастыря

Открытие выставки в честь Александра Плигина посетил глава Вологодской метрополии

В духовно-просветительском центре «Северная Фиваида» в Вологде открылась выставка в честь 75-летия со дня рождения Александра Плигина, главного инициатора возрождения старинного Спасо-Каменного монастыря. Об этом сообщает информационное агентство «Вологда Регион».

Открытие посетили глава Вологодской метрополии, священники Вологодской епархии, а также друзья и родные Александра Плигина.

Спасо-Каменный монастырь расположен на небольшом островке в Кубанском озере. Он был основан в 1260 году первым Белозерским князем Глебом Васильковичем. Монастырь считается одним из древнейших на Русском Севере.

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