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В Вологде открылась выставка в честь инициатора возрождения старинного монастыря

Открытие выставки в честь Александра Плигина посетил глава Вологодской метрополии

Фото: сайт Вологодской митрополии

В духовно-просветительском центре «Северная Фиваида» в Вологде открылась выставка в честь 75-летия со дня рождения Александра Плигина, главного инициатора возрождения старинного Спасо-Каменного монастыря. Об этом сообщает информационное агентство «Вологда Регион».

Открытие посетили глава Вологодской метрополии, священники Вологодской епархии, а также друзья и родные Александра Плигина.

Спасо-Каменный монастырь расположен на небольшом островке в Кубанском озере. Он был основан в 1260 году первым Белозерским князем Глебом Васильковичем. Монастырь считается одним из древнейших на Русском Севере.

Ранее в апреле Министерство культуры России поддержало масштабную реставрацию Вологодского кремля стоимостью 4,5 миллиарда рублей. Всего в программе числится 20 объектов, расположенных на территории Вологодского кремля, по семи из которых уже получено положительное заключение госэкспертизы.

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Мария Гейн
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