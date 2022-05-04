В бундестаге призвали выдворить назвавшего Шольца «колбасой» посла Украины

Депутат ФРГ Койтер призвал выдворить посла Украины Мельника, назвавшего Шольца «колбасой»

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефан Койтер призвал выдворить посла Украины в Берлине Андрея Мельника после того, как тот назвал канцлера Германии Олафа Шольца «оскорбленной ливерной колбасой». Об этом сообщает «Известия».

По его словам, украинский дипломат уже не раз оскорблял немецкий народ. Депутат назвал подобные высказывания Мельника «возмутительными». Он подчеркнул, что посла следует выдворить из страны или вызвать в МИД Германии.

Политолог Эйке Хамер также считает, что такие заявления в адрес канцлера ФРГ являются неприемлемыми. Он отметил тот факт, что Берлин является союзником Киева в регионе, а украинцы отвешивают ему «оплеуху», отказываясь принимать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. «Я тоже не понимаю, почему Германия до сих пор не выкинула этого посла из страны», — резюмировал эксперт.

Ранее Мельник, комментируя отказ Шольца посетить Украину, назвал его «оскорбленной ливерной колбасой» и заявил, что политик ведет себя по-детски. При этом он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский все равно будет рад принять канцлера в Киеве.

До этого глава кабмина ФРГ заявил, что отказ Зеленского принять в Киеве его коллегу Штайнмайера не дает канцлеру возможности посетить украинскую столицу. По мнению Шольца, нежелание украинского лидера видеть президента Германии — это заметное событие.

