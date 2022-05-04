Звезда фильма «Майор Гром» рассказал о жизни в центре Петербурга

Актер Тихон Жизневский рассказал, что ему нравится жить в центре Санкт-Петербурга

Российский актер театра и кино, звезда фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» Тихон Жизневский рассказал, что живет в центре Санкт-Петербурга. Своими впечатлениями о районе он поделился в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Актер отметил, что ему нравится жить в Санкт-Петербурге, а отъезды на долгий период заставляют его скучать по городу. «Я в центре. Спится мне, кстати, потрясающе: у меня окна во двор — тишина и покой. Но бедные люди, которые живут с видом на улицу: там тяжело, конечно», — отметил Жизневский.

Во время беседы актер также отметил разницу между жителями Москвы и Санкт-Петербурга. По его словам, первые отличаются высоким темпом жизни и мобильностью, а вторые — медлительностью. «В Питере люди моложе душой, безответственнее в какой-то степени», — пояснил Жизневский.

Ранее другой актер из фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» Данил Стеклов назвал территорию в районе двух станций метро «Аэропорт» и «Сокол» лучшим районом Москвы. По словам артиста, там он чувствует себя в безопасности.