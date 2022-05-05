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Российские заводы остались без оборудования для электростанций

«Ъ» сообщил о переносе планов по развитию электрогенерации в России из-за западных санкций

Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

Переход российских заводов на собственную генерацию электроэнергии, который активно развивался в последние годы, откладывается на неопределенный срок из-за западных санкций. Планы по строительству блок-станций переносятся, потому что поставка и пусконаладка европейского оборудования стали значительно сложнее и дороже, пишет «Коммерсантъ».

Участники рынка сообщили, что промышленные компании останавливают переговоры по поводу новых проектов и пересматривают заключенные контракты. Они отмечают существенно возросшие риски и неопределенность с условиями работы, при которых возникает закономерный страх инвестировать в развитие.

Проблема заключается в том, что подавляющее большинство работающих в России дизельных и газопоршневых установок произведено в Европе. Некоторые бренды уже отказались поставлять новые двигатели и генераторы, стоимость другого оборудования выросла в среднем на 10 процентов. При этом даже те компании, что еще соглашаются работать с Россией, требуют предоплату в размере 70-90 процентов, хотя ранее аванс не превышал 10 процентов.

Собеседники издания также указывают, что просто получить оборудование недостаточно, его еще необходимо запустить. Однако западные компании не высылают соответствующих специалистов, а без их участия в дальнейшем производитель вправе отказаться от выполнения гарантийных обязательств.

Дополнительные сложности связаны и с ремонтом уже запущенных установок. По оценкам «НГ-Энерго», запасов оригинальных запчастей для текущей генерации хватит на 7-12 месяцев. Заменять их на аналоги рискованно — у оборудования сократится срок службы, или оно вовсе выйдет из строя.

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Вместе с тем участники рынка признают, что заменить европейское оборудование будет сложно. Газовые двигатели Россия не производит вовсе, а дизельные мощностью от 500 киловатт хуже по КПД. Поставщики ищут дизель-генераторные установки в Китае, Турции, Индии и надеются, что удастся поставлять американское и европейское оборудование, произведенное на китайских фабриках. В то же время гендиректор компании ПСМ Андрей Медведев признает, что одна из европейских компаний уже думает над тем, как отстранить от работы европейский персонал в Китае, чтобы выполнить условия санкций.

В «Сообществе потребителей энергии» считают, что сами проекты не остановятся, потому что предприятиям выгодна собственная генерация. Однако из-за переноса сроков сокращение по вводу станций в эксплуатацию в ближайшее время составит до 80 процентов от планов.

Ранее российские производители соков и других безалкогольных напитков предупредили, что из-за высокой доли импортного оборудования в стране есть риск остановки заводов. Если поставки и обслуживание остановятся, заменить его будет нечем.

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Платон Щукин
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