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Производители напитков испугались остановки заводов в России

В «Союзнапитки» опасаются сбоев поставок напитков и остановок заводов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские производители соков и других безалкогольных напитков опасаются, что из-за высокой доли импортного оборудования есть риск сбоя поставок комплектующих. Это может привести к проблемам, вплоть до остановки линий, заявил президент Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Максим Новиков, передает РИА Новости.

«Производство напитков в России более чем на 90 процентов укомплектовано иностранным оборудованием, в том числе европейским», — отметил он. Замена российскими аналогами в настоящее время невозможна, поэтому индустрия испугалась остановки заводов. Отрасль нуждается в поддержке правительства и надеется, что «возможные ответные санкции со стороны РФ не будут связаны с изменениями существующей логистической инфраструктуры».

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Новиков добавил, что за последние четыре года программа импортозамещения оборудования для сферы АПК и пищевой промышленности «никаких значимых результатов не дала». Он привел в пример чипы, которые применяются практически в каждом виде оборудования (как для производства, так и для маркировки) и до 80-90 процентов которых производится на одном из заводов в Тайване.

Ранее крупнейший в России поставщик упаковочной продукции Tetra Pak заявил о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за нехватки некоторых комплектующих.

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Платон Щукин
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