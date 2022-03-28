Tetra Pak приостановит выпуск упаковок для напитков

Tetra Pak приостановит выпуск упаковок для вина и напитков объемом два литра

Крупнейший в России поставщик упаковочной продукции Tetra Pak заявил о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за нехватки некоторых комплектующих. По данным «Коммерсанта», компания приостановит выпуск упаковок для вина и напитков (кроме сока) объемом два литра.

При этом выпуск упаковки для социально значимых продуктов, таких как молоко и детское питание, увеличится. По словам источника издания, у Tetra Pak в России сырья остается меньше чем на месяц.

Некоторые производители напитков решили отменить скидки и поднять цены. Это должно обернуться падением спроса, а значит, позволит сохранить упаковку на более длительный период.

Ранее в Госдуме назвали альтернативу тетрапаку — бидоны и молочные автоматы. Среди других возможных замен популярной тары — пластиковые и стеклянные бутылки, а также полиэтиленовые пакеты. По данным «Ведомостей», поставки соков и молока в магазины начали срываться из-за дефицита тары для хранения продукции.