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В Алтайском крае летом пройдет гастрономический фестиваль

В Алтайском крае летом пройдет гастрономический фестиваль

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Алтайском крае 25 июня стартует гастрономический фестиваль «Ах!Фест». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как сообщили организаторы, фестиваль пройдет в долине семейного отдыха «Алтайское Холмогорье», мероприятия запланированы как в офлайн, так и в онлайн формате.

«Такой гибридный формат позволит расширить границы и наслаждаться фестивалем из любой точки России», — добавили в оргкомитете.

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Ранее сообщалось, что Томская область намерена запустить гастрономические туры, обустроить пляжи и национальные маршруты, а также расширить туристическую инфраструктуру в целом. Регион подал 20 заявок на развитие внутреннего туризму на общую сумму порядка 150 миллионов рублей.

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Сергей Истомин
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