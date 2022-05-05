В Алтайском крае летом пройдет гастрономический фестиваль

В Алтайском крае 25 июня стартует гастрономический фестиваль «Ах!Фест». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как сообщили организаторы, фестиваль пройдет в долине семейного отдыха «Алтайское Холмогорье», мероприятия запланированы как в офлайн, так и в онлайн формате.

«Такой гибридный формат позволит расширить границы и наслаждаться фестивалем из любой точки России», — добавили в оргкомитете.

Ранее сообщалось, что Томская область намерена запустить гастрономические туры, обустроить пляжи и национальные маршруты, а также расширить туристическую инфраструктуру в целом. Регион подал 20 заявок на развитие внутреннего туризму на общую сумму порядка 150 миллионов рублей.