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В Томской области запланировали запуск гастрономических туров

В Томской области запустят гастротуры и обустроят пляжи в рамках нацпроекта Ростуризма

Фото: Евгений Курсков / Коммерсантъ

Томская область подала 20 заявок на развитие внутреннего туризма на общую сумму порядка 150 миллионов рублей в рамках национального проекта Ростуризма. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, власти намерены запустить гастрономические туры, обустроить пляжи и национальные маршруты, а также расширить туристическую инфраструктуру в целом. Кроме того, планируется развитие отдыха в кемпингах и автокемпингах.

Заместитель губернатора Андрей Антонов отметил, что путешественников из других регионов могут заинтересовать обряды северных народов, охота и рыбалка, а также другие виды туризма.

Ранее сообщалось, что в апреле в составе поезда ТомскАдлер появится тематический вагон, посвященный достопримечательностям и истории сибирского города. В каждом купе разместят картины томских художников со знаковыми местами города, а также репродукцию плана-панорамы Томска начала ХХ века архитектора Юрия Нагорного.

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Мария Гейн
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