Из Томска в Адлер запустят вагон-музей

На поезде 115/116 Томск — Адлер в апреле появится тематический вагон-музей

В апреле в составе поезда Томск — Адлер появится тематический вагон, посвященный достопримечательностям и истории сибирского города. Об этом пишет ТАСС.

Так, новый фирменный вагон-музей СВ повышенного класса комфортности будет запущен в составе поезда 115/116 по направлению Томск — Адлер с апреля по октябрь. В каждом купе разместят картины томских художников со знаковыми местами города, а также репродукцию плана-панорамы Томска начала ХХ века архитектора Юрия Нагорного.

Пассажиры в пути смогут по QR-коду, размещенному под картинами, найти развернутую информацию об объектах архитектуры, а также прослушать и просмотреть аудио- и видеоэкскурсии о Томске, узнать о достопримечательностях и истории сибирского города", — говорится в сообщении.

Ранее в марте свердловская железная дорога представила интерактивный маршрут «Узкоколейка — рабочая лошадка промышленности XX века», посвященный истории развития узкоколейных железных дорог. Так, на открытой выставочной площадке представили несколько десятков образцов узкоколейной железнодорожной техники из разных областей России, стран СНГ и Восточной Европы.