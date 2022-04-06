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Из Томска в Адлер запустят вагон-музей

На поезде 115/116 Томск — Адлер в апреле появится тематический вагон-музей

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В апреле в составе поезда ТомскАдлер появится тематический вагон, посвященный достопримечательностям и истории сибирского города. Об этом пишет ТАСС.

Так, новый фирменный вагон-музей СВ повышенного класса комфортности будет запущен в составе поезда 115/116 по направлению Томск — Адлер с апреля по октябрь. В каждом купе разместят картины томских художников со знаковыми местами города, а также репродукцию плана-панорамы Томска начала ХХ века архитектора Юрия Нагорного.

Пассажиры в пути смогут по QR-коду, размещенному под картинами, найти развернутую информацию об объектах архитектуры, а также прослушать и просмотреть аудио- и видеоэкскурсии о Томске, узнать о достопримечательностях и истории сибирского города", — говорится в сообщении.

Ранее в марте свердловская железная дорога представила интерактивный маршрут «Узкоколейка — рабочая лошадка промышленности XX века», посвященный истории развития узкоколейных железных дорог. Так, на открытой выставочной площадке представили несколько десятков образцов узкоколейной железнодорожной техники из разных областей России, стран СНГ и Восточной Европы.

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Дарья Рыбак
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