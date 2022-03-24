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В России создали интерактивный маршрут об истории узкоколейных железных дорог

В Свердловской области представили проект об истории узкоколейных железных дорог

Кадр: Про ЖД. Всё самое интересное. / YouTube

Свердловская железная дорога представила интерактивный маршрут «Узкоколейка — рабочая лошадка промышленности XX века», посвященный истории развития узкоколейных железных дорог. Об этом сообщает «Интерфакс».

Проект создан на базе малой магистрали в парке Маяковского. Жители и гости города смогут прокатиться по детской железной дороге в ретро-вагоне серии 3Aw Pafawag, а также увидеть образцы подвижного состава.

«На открытой выставочной площадке представлено несколько десятков образцов узкоколейной железнодорожной техники из разных областей России, стран СНГ и Восточной Европы», — добавили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Ранее в марте сообщалось, что в 2022 году РЖД планирует расширить сеть железнодорожных круизов, запустив новый маршрут на Байконур. Так, у пассажиров будет возможность побывать на крупнейшем в мире действующем космодроме в день запуска грузового космического аппарата и увидеть его со смотровой площадки.

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Мария Гейн
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