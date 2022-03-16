В России запустят два новых железнодорожных круиза

РЖД предложит пассажирам новые круизы в Тобольск и на Байконур летом

Компания ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в 2022 году планирует расширить сеть железнодорожных круизов, запустив два новых маршрута в Тобольск и на Байконур. Об этом во время выступления на международной выставке MITT 2022 рассказал ведущий эксперт департамента пассажирских перевозок Антон Кудряков, пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В РЖД решили запустить еще один железнодорожный сибирский круиз, помимо существующего маршрута «Байкальская сказка». Так, новый поезд будет отправляться из Москвы в Тобольск и обратно.

Также этим летом туристам будет предложат железнодорожное путешествие с посещением Байконура — круиз был разработан совместно с Роскосмосом. В рамках этого маршрута у пассажиров будет возможность побывать на крупнейшем в мире действующем космодроме в день запуска грузового космического аппарата и увидеть его со смотровой площадки.

Отмечается, что пуск летательного аппарата запланирован на конец июля, поэтому сейчас в РЖД заканчивают необходимые приготовления. В ближайшее время компания разместит анонс предложения на своем сайте, однако, как добавили в АТОР, поезда на Байконур скорее всего пойдут из Владивостока или Хабаровска.

Ранее в июле 2021 года сообщалось, что у россиян появилась возможность прокатится от Москвы до озера Байкал на новом поезде в два этажа «Байкальская сказка». Так, за девять дней путешествий по стране, пассажиры будут останавливаться в Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Славгороде, Красноярске и Иркутске.