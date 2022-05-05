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В США назвали виновников ошибочного подхода Германии к России

Экс-канцлер Меркель возглавила рейтинг Politico виновных в ошибочной политике с Россией
Ангела Меркель

Ангела Меркель. Фото: John MacDougall / Reuters

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель возглавила список немецких политиков и бизнесменов, выступавших за сотрудничество с Россией, виновны в ошибочном подходе Берлина к Москве. Соответствующий рейтинг составило и опубликовало американское издание Politico.

Как пишет автор статьи Мэттью Карничниг, Германия «продала душу» России не сразу, это был долгий процесс. На первом месте оказалась Меркель, которую в издании назвали ответственной за кризис на Украине, поскольку политик была уверена, что взаимодействие с Москвой являлось «путем к миру».

В списке также оказались президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который выступал за сотрудничество с Москвой в энергетической сфере, а также экс-канцлер Герхард Шредер за «вечную верность» президенту России Владимиру Путину. Кроме того, в него включили лидера крупнейшей оппозиционной партии страны «Христианско-демократический союз» Фридриха Мерца.

Среди организаций, на которых лежит ответственность за налаживание бизнес-связей с Россией, автор выделил Восточный комитет немецкой экономики, который объединяет немецкий бизнес в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.

Ранее правительство Германии поручило компании RWE AG зафрахтовать две плавучие установки для регазификации сжиженного природного газа (СПГ), что позволит стране снизить зависимость от российского газа. В течение года их использование позволит поставлять на рынок Германии от 10 до 14 миллиардов кубометров газа.

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Варвара Кошечкина
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