Названы лучшие отели Таиланда для желающих омолодиться

АТОР: оздоровительный отдых в Таиланде пользуется особой популярностью у туристов

Эксперты туриндустрии назвали стоимость оздоровительного отдыха в Таиланде. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам специалистов, в стране есть множество wellnes-центров: от небольших салонов до роскошных комплексов. Особой популярностью у туристов пользуются программы антивозрастной медицины и хирургической косметологии.

В АТОР составили список лучших отелей королевства для желающих расслабиться и пройти омолаживающие процедуры. Стоимость рассчитана на семидневный тур с вылетом 4 июня и питанием на базе завтраков.

Так, путевка в эксклюзивный комплекс The Naka Island a Luxury Collection обойдется в 121 тысячу рублей. Гостям предлагают широкий выбор массажных программ и процедур для кожи лица.

Также путешественникам порекомендовали обратить внимание на пятизвездочную гостиницу Banyan Tree Phuket. В спа-центре можно пройти оздоровительную программу, основанную на древних азиатских традициях с использованием натуральных природных материалов. Цены на путевки стартуют от 141 тысячи рублей.

Индивидуальные оздоровительные программы, разработанные под каждого гостя, предлагает отель Rosewood Phuket. Купить такой тур можно минимум за 236 тысяч рублей.

1 мая власти Таиланда упростили правила въезда для иностранных туристов. Теперь привитые путешественники при пересечении границы должны предоставить только сертификат о вакцинации. При отсутствии документа можно предъявить отрицательные результаты ПЦР-теста.