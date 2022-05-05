Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Названы лучшие отели Таиланда для желающих омолодиться

АТОР: оздоровительный отдых в Таиланде пользуется особой популярностью у туристов

Фото: kamalaya.com

Эксперты туриндустрии назвали стоимость оздоровительного отдыха в Таиланде. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам специалистов, в стране есть множество wellnes-центров: от небольших салонов до роскошных комплексов. Особой популярностью у туристов пользуются программы антивозрастной медицины и хирургической косметологии.

В АТОР составили список лучших отелей королевства для желающих расслабиться и пройти омолаживающие процедуры. Стоимость рассчитана на семидневный тур с вылетом 4 июня и питанием на базе завтраков.

Материалы по теме:
«Происходящее покажется безумием» Столица-призрак, языческие племена и жестокие ритуалы. Чем Мьянма удивляет туристов?
«Происходящее покажется безумием»Столица-призрак, языческие племена и жестокие ритуалы. Чем Мьянма удивляет туристов?
29 марта 2022
«Такого нигде не сыщешь» Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
«Такого нигде не сыщешь»Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
12 апреля 2022

Так, путевка в эксклюзивный комплекс The Naka Island a Luxury Collection обойдется в 121 тысячу рублей. Гостям предлагают широкий выбор массажных программ и процедур для кожи лица.

Также путешественникам порекомендовали обратить внимание на пятизвездочную гостиницу Banyan Tree Phuket. В спа-центре можно пройти оздоровительную программу, основанную на древних азиатских традициях с использованием натуральных природных материалов. Цены на путевки стартуют от 141 тысячи рублей.

Индивидуальные оздоровительные программы, разработанные под каждого гостя, предлагает отель Rosewood Phuket. Купить такой тур можно минимум за 236 тысяч рублей.

1 мая власти Таиланда упростили правила въезда для иностранных туристов. Теперь привитые путешественники при пересечении границы должны предоставить только сертификат о вакцинации. При отсутствии документа можно предъявить отрицательные результаты ПЦР-теста.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Лукашенко заявил о нежелании Путина вступать в столкновение с НАТО
Россиян предупредили о росте числа финансовых пирамид нового типа
В WhatsApp появилась новая функция
Названы лучшие отели Таиланда для желающих омолодиться
Российского полицейского посадили на семь лет за совращение девочек
Молдавия отказала Украине в военной помощи
В США оценили российского «убийцу» F-15
Названа стоимость упавшего в цене замка Галкина и Пугачевой
Двухлетний мальчик стал жертвой редчайшего нападения койота на человека
В США признали потерю Грузией статуса лидера по готовности вступить в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.