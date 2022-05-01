Таиланд упростил правила въезда для россиян

Консульство России в Таиланде объявило о смягчении с 1 мая правил въезда в страну

Власти Таиланда с 1 мая упростили правила въезда, введя две новые программы для вакцинированных и невакцинированных туристов. Об этом сообщается на сайте генерального консульства России в Пхукете.

Согласно новым, смягченным, правилам, по прилете путешественникам нужно будет показать только справку о прививке вакциной, признанной в стране, среди которых «Спутник V». В то же время невакцинированные туристы должны будут пройти ПЦР-тестирование за 72 часа до поездки либо провести пять дней на карантине.

По данным консульства, граждане, переболевшие коронавирусом и привитые хотя бы одной дозой препарата, считаются полностью вакцинированными. При этом сертификаты о вакцинации двумя компонентами «Спутника V» признаются бессрочными. Отмечается, что путешественники, привитые «Спутником Лайт», не считаются полностью вакцинированными и обязаны также сдать ПЦР-тест до въезда в страну и внести его в систему Thailand Pass.

Также, по информации «Коммерсанта», прямые авиаперелеты из России в Таиланд в настоящее время не осуществляются. По словам директора сервиса онлайн-бронирования Biletix Александра Мишина, билет с пересадками в одну сторону на майские праздники будет стоить примерно 50-60 тысяч рублей.

«Есть несколько вариантов добраться до Таиланда. Они все непрямые — как минимум с одной пересадкой. Можно долететь до Бангкока через Дубай, Доху. В ближайшем будущем появится возможность сделать это через Абу-Даби и Каир, когда у нас будут прямые рейсы с Египтом», — сообщил специалист.

Ранее в апреле тревел-блогер Антон Соколов, недавно переехавший в Бангкок, раскрыл оптимальную стоимость жизни в городе. По словам россиянина, в столице Таиланда проживает большое количество русскоговорящих. Семьи с детьми обычно арендуют кондоминиумы, в которых есть бассейн, спортзал, а иногда даже библиотека. Студию площадью 30-40 квадратных метров можно снять за 24-54 тысячи рублей в месяц, цена зависит условий. Еще 5-6 тысяч рублей понадобится на оплату коммунальных услуг.

