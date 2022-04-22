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Переехавший в Бангкок россиянин раскрыл оптимальную стоимость жизни в городе

Турагент Антон Соколов рассказал, что студию в Бангкоке можно снять за 24-54 тысячи рублей

Фото: Shutterstock

Индивидуальный турагент и тревел-блогер Антон Соколов, который не так давно переехал в Бангкок, раскрыл оптимальную стоимость жизни в городе. Об этом он рассказал в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

По словам россиянина, в столице Таиланда проживает большое количество русскоговорящих. Семьи с детьми обычно арендуют кондоминиумы, в которых есть бассейн, спортзал, а иногда даже библиотека. Студию площадью 30-40 квадратных метров можно снять за 24-54 тысячи рублей в месяц, цена зависит условий. Еще 5-6 тысяч рублей понадобится на оплату коммунальных услуг.

За аналогичную сумму в Бангкоке можно снять номер в четырехзвездочном отеле. «Но при этом ты получаешь вкусные завтраки, ежедневную уборку номера, смену белья и полотенец и многие другие отельные плюшки. И не нужно дополнительно оплачивать ни свет, ни воду, ни интернет», — уточнил путешественник.

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Кроме того, автор блога отметил, что питание в Бангкоке очень дешевое и разнообразное — через онлайн-приложения доставки легко заказать как традиционную тайскую еду, так и европейскую или вегетарианскую.

Россиянин порекомендовал пользоваться промокодами, которые дают скидку в 30-50 процентов на заказ — их можно легко найти в интернете. Например, три блюда с морепродуктами в одном из таких приложений обошлись ему в 170 батов (450 рублей).

Ранее, 1 апреля, власти Таиланда смягчили правила въезда для иностранных туристов. Теперь путешественникам не нужно сдавать ПЦР-тест перед прибытием в королевство. Кроме того, для непривитых туристов сокращен срок обязательного карантина с десяти до пяти дней.

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Мария Гейн
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