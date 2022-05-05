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Пентагон отверг передачу Украине данных о местонахождении российских командиров

Кирби заявил, что Пентагон не передает Киеву данные о местонахождении командиров ВС России
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Lisa Ferdinando/ Globallookpress.com

Пентагон отверг информацию о том, что США передают Украине данные о местонахождении командиров Вооруженных сил России. Об этом заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби, его слова приводит РИА Новости.

«Мы не предоставляем разведданные о местонахождении военных лидеров на поле боя и не участвуем в принятии решений по определению целей украинскими военными», — подчеркнул официальный представитель.

Таким образом он прокомментировал публикацию New York Times о том, что Соединенные Штаты якобы предоставляли Киеву сведения, которые привели к гибели российских офицеров в ходе спецоперации.

Кирби добавил, что США предоставляют данные разведки «о ситуации на земле, которые помогают Украине защищать свою страну». Он указал, что украинская сторона гораздо более осведомлена о происходящем, нежели американская, и способна собирать информацию самостоятельно.

5 мая стало известно, что Вашингтон передал Киеву разведывательные данные, которые привели к гибели российских военных. Такую информацию опубликовала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц. Там утверждают, что США передают Украине сведения о событиях в районах боевых действий в режиме онлайн.

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Марина Совина
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