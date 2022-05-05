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Спасенного в Прибайкальском крае лебедя выпустили на волю

Лебедя-кликуна, которого житель Прибайкальского края спас зимой, выпустили на волю

Кадр: Telegram-канал Babr Mash

Лебедя-кликуна, которого житель Прибайкальского края спас зимой 2021 года, выпустили на волю. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По информации издания, россиянин выловил птицу в дикой природе и отправил на содержание на страусиную ферму, где о ней заботились в холодное время года. «Он хорошо перезимовал на нашей ферме! У него хороший аппетит, он расправляет крылья, уже хочет летать», — рассказали работники хозяйства.

Согласно материалу, 5 мая инспектор Бурприроднадзора Иван Баженов выпустил лебедя в озеро Хатагор, расположенное в Тугнуйском заказнике. На размещенных кадрах видно, как птица вылетела из рук мужчины прямо на воду.

В августе 2021 года в лесу на территории Усть-Илимского района Иркутской области спасли медведя, запертого в клетке. Животное обнаружили в изможденном состоянии — оно долгое время находилось без еды и воды. Клетка оказалась ловушкой с самозапирающимся железным устройством. Использование такого оборудования запрещено, это является видом браконьерства. Клетку демонтировали, хищника выпустили в естественную среду обитания.

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Майя Пономаренко
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