В Севастополе захотели восстановить последний построенный до революции храм

В Севастополе хотят восстановить храм Св. Иоанна Воина, который был заложен в 1913 году

В Севастополе захотели восстановить храм Св. Иоанна Воина, который был заложен в 1913 году. Как уточняет KP.RU, с просьбой взяться за преображение обнаруженных в 2019 руин к властям обратился благочинный Севастопольского округа Сергий Халюта.

Рассказывая об инициативе, Халюта упомянул, что руины храма были обнаружены во время работ на территории культурного кластера. Выяснилось, что речь идет о храме Св. Иоанна Воина, полковой церкви артиллерийских казарм. «Она была освящена в 1916 году, это был последний храм, построенный в Севастополе до революции», — добавил собеседник издания.

По его словам, после обнаружения храма представители церкви собрали архивные сведения и обратились к представителям Севнаследия и властям, прося прокомментировать находки. После этого планировалось в соответствии с законом вернуть руины в собственность русской православной церкви, однако в Севнаследии заявили, что в упомянутом месте «не сохранилось ничего, чтобы связывало бы это географическое место с храмом Иоанна Воина».

Вторая попытка вернуть храм РПЦ была предпринята после того, как в прессе появились снимки, запечатлевшие контур фундамента и очертания алтарной абсиды. Халюта добавил, что заинтересованные в восстановлении храма уже обратились к губернатору Севастополя, Законодательному собранию, а также к депутатам Госдумы. Он считает, что небольшой храм займет немного места среди других запланированных в рамках проекта построек. «Я прошу сегодня всех наших православных верующих о совместной молитве о том, чтобы этот храм был возрожден», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что египетские археологи раскопали руины храма древнегреческого бога Зевса. Находка была обнаружена в северо-западной части Синайского полуострова на археологическом объекте Телль-эль-Фарма, который был создан в поздний период фараонов, а также использовался в греко-римские и византийские времена.