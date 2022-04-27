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В Египте обнаружили руины древнего храма Зевса

Министерство по делам древностей Египта сообщило о раскопке руин древнего храма Зевса

Фото: Egyptian Tourism and Antiquities Ministry / AP

Египетские археологи раскопали руины храма древнегреческого бога Зевса. Об этом сообщает Phys.org со ссылкой на Министерство по делам древностей Египта.

Находка была обнаружена в северо-западной части Синайского полуострова на археологическом объекте Телль-эль-Фарма, который был создан в поздний период фараонов, а также использовался в греко-римские и византийские времена.

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Первые исследования этой области начались еще в 1900 году, когда французский ученый нашел древнегреческие надписи, которые указывали на существование храма Зевса-Касиоса, но археологические работы произведены не были.

Теперь специалисты смогли раскопать храм начиная с его входных ворот, которые обозначались двумя упавшими гранитными колоннами. Уточняется, что ворота были разрушены еще в древние времена во результате сильного землетрясения. Кроме того, ученые также обнаружили некоторое количество гранитных блоков, которые использовались для строительства лестницы. На данный момент археологические работы продолжаются, эксперты планируют провести фотограмметрическое исследование и подробнее изучить найденные блоки, чтобы воссоздать архитектурный облик храма.

В марте 2022 года в парижском соборе Нотр-дам в результате восстановительных работ были обнаружены несколько гробниц и свинцовый саркофаг, которые, эксперты отнесли к XIV веку.

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Елена Апазиди
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