В Нотр-Даме нашли неизвестные захоронения XIV века

Археологи обнаружили в соборе Нотр-Дам в Париже гробницы и свинцовый саркофаг

Археологи обнаружили в парижском соборе Нотр-Дам несколько гробниц и свинцовый саркофаг, которые, вероятно, относятся к XIV веку. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Хорошо сохранившиеся неизвестные захоронения были найдены во время подготовительных работ по установке лесов для восстановления разрушенного после пожара шпиля. Раскопки проводились в месте, где главный неф (вытянутое помещение в храмах) пересекает трансепт — поперечный неф. Отмечается, что свинцовый саркофаг имеет форму человеческого тела и, скорее всего, был изготовлен для высокопоставленного чиновника.

Исследователи использовали эндоскопическую камеру, чтобы заглянуть внутрь саркофага, и разглядели кусочки ткани, волосы и подушку из листьев, которая использовалась для захоронения религиозных лидеров. По мнению археологов, это указывает на то, что тело внутри находится в очень хорошем состоянии.

Кроме гробниц специалисты обнаружили под полом расписные скульптуры, служившие элементами перегородки XIII века, которая отделяла неф от алтаря. Например, археологи раскопали пару резных рук, бюст бородатого мужчины и даже скульптуры овощей. Также была обнаружена подземная система отопления XIX века.