В Литве заявили о невозможности принять больше украинцев

Минтруд Литвы сообщил о невозможности принять более 54 тысяч беженцев

Литва, предоставившая убежище более 50 тысячам украинцев, не сможет принять еще более четырех тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство социальной защиты и труда страны.

По данным ведомства, в республике закончились помещения, куда можно было бы расселить украинских граждан.

Сейчас власти пытаются нарастить резервный фонд жилья, однако многие пространства требуют длительного ремонта и наполнения необходимым инвентарем.

Ранее стало известно, что Литва обеспечила работой каждого третьего украинского беженца трудоспособного возраста. Из 50 тысяч прибывших в страну украинца трудоспособными являются лишь 28 тысяч.