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В Литве заявили о невозможности принять больше украинцев

Минтруд Литвы сообщил о невозможности принять более 54 тысяч беженцев

Фото: Jon Nazca / Reuters

Литва, предоставившая убежище более 50 тысячам украинцев, не сможет принять еще более четырех тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство социальной защиты и труда страны.

По данным ведомства, в республике закончились помещения, куда можно было бы расселить украинских граждан.

Сейчас власти пытаются нарастить резервный фонд жилья, однако многие пространства требуют длительного ремонта и наполнения необходимым инвентарем.

Ранее стало известно, что Литва обеспечила работой каждого третьего украинского беженца трудоспособного возраста. Из 50 тысяч прибывших в страну украинца трудоспособными являются лишь 28 тысяч.

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Алевтина Запольская
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