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Литва трудоустроила каждого третьего украинского беженца

Минтруд Литвы сообщил, что смог найти работу для каждого третьего украинского беженца

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министерство труда и социальной защиты Литвы сумело найти работу для каждого третьего украинского беженца трудоспособного возраста. Об этом сообщает Baltnews со ссылкой на главу ведомства Монику Навицкене.

По ее словам, на фоне боевых действий в республике остаются около 50 тысяч украинских граждан, 28 тысяч из них находятся в трудоспособном возрасте. Более 7,6 тысячи из них смогли трудоустроиться.

Министр заявила, что рада этому факту, и пообещала продолжить усилия в этом ключе. При этом, как отмечает издание, в марте 2022 года число безработных граждан Литвы находилось на уровне 200 тысяч — 10 процентов от трудоспособного населения.

Ранее стало известно, что с начала военной операции власти Литвы оказали Украине военную помощь на 100 миллионов евро. Речь идет в том числе о переносных зенитных ракетных комплексах Stinger и тяжелых минометах.

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Алевтина Запольская
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