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Гастроэнтеролог развеяла миф о пользе минералки в стеклянной бутылке

Гастроэнтеролог Лопатина: минералка в пластиковой бутылке так же полезна, как в стеклянной

Фото: Maurício Mascaro / Pexels

Врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина развеяла миф, согласно которому от минеральной воды больше пользы, если она в стеклянной бутылке. Ее слова приводит «Пятый канал».

По словам Лопатиной, минералка в пластиковой бутылке так же полезна, как и в стеклянной. «В пластике высокого качества минеральная вода соответствует той же воде, что и в стекле», — заявила она.

При этом врач напомнила, что минеральная вода бывает слабоминерализованной и лечебной. Если первую можно пить без консультации с врачом, то лечебные воды необходимо употреблять только курсами и по назначению специалиста, чтобы не навредить организму. Это связано с тем, что при болезнях сердца и почек, язве, камнях в почках и желчном пузыре, склонности к отечности лечебные воды противопоказаны.

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Александра Лисица
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