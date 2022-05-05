Обезьяна похитила из полиции хранившееся в качестве улики орудие убийства

Times of India: в Индии полицейские объяснили отсутствие улик по делу происками обезьяны

Обезьяна в индийском городе Джайпур, штат Раджастан, похитила хранившуюся в полицейском участке сумку с 15 уликами по делу об убийстве. Об этом сообщает Times of India.

В сентябре 2016 года подросток по имени Шашикант Шарма был найден мертвым в поликлинике. Чтобы добиться расследования убийства, родственники и соседи погибшего перекрыли трассу Джайпур — Дели. Спустя пять дней сотрудники правоохранительных органов арестовали двух подозреваемых — местных жителей Рахуля и Моханляля Кандеру.

Когда спустя несколько лет дело дошло до суда, полицейские не смогли продемонстрировать собранные улики, в том числе нож, который использовался в качестве орудия убийства. В полиции отсутствие улик объяснили происками обезьяны-воровки. Согласно предоставленному ими письменному ответу, сумку с уликами похитила обезьяна.

Оказалось, что сумка хранилась под деревом на территории отделения полиции, так как на специальном складе не было места.

Ранее сообщалось, что в Малайзии спасли похищенного дикой обезьяной двухнедельного щенка. Один из спасителей забрал собаку домой, накормил ее и проверил на наличие травм.