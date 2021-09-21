Обезьяна похитила новорожденного щенка и три дня держала его в заложниках

Обезьяна украла двухнедельного щенка и три дня держала его в заложниках в Малайзии

В Малайзии спасли похищенного дикой обезьяной двухнедельного щенка. Об этом сообщает Metro.

Обезьяна украла собаку Сару в четверг, 16 сентября, и взяла ее в заложники на три дня. Вскоре местные жители заметили сидящую на протянутых между электрическими столбами проводах обезьяну с щенком в руках.

«Щенок выглядел усталым и изможденным, но обезьяна, похоже, не причинила ему вреда. Она просто держала щенка, пока тот крутился у нее в лапах. Было похоже, что она воспринимала его как друга или ребенка, это было очень странно. Однако нам все равно нужно было спасти бедную собаку, потому что она, похоже, умирала от голода», — рассказал один из очевидцев.

Местные жители стали бросать в похитительницу разные предметы в надежде, что она выпустит заложницу из рук. В конце концов это произошло, обезьяна разжала хватку, и собака упала в руки к своим спасителям. Один из них забрал собаку домой, накормил ее и проверил на наличие травм. Выяснилось, что щенок не получил серьезных повреждений.

Ранее сообщалось, что обезьяна в китайском национальном лесном парке Чжанцзяцзе, провинция Хунань, украла сумку у туристки. Жертве ограбления пришлось подкупить примата едой, чтобы вернуть свои вещи.

